Bydgoszcz. Na ul. Glinki położyli nową nawierzchnię, ale... ktoś zapomniał o 30 metrach drogi

Lidl u zbiegu ulic Glinki i Dąbrowa na bydgoskich Wyżynach powstał już jakiś czas temu. Inwestor w ramach umowy z miastem położył na Glinkach nowa nawierzchnię. - I to całkiem spory odcinek, bo do siedziby szkoły straży pożarnej - zauważa mieszkaniec tego rejonu miasta. - W drugą stronę, w kierunku Magnuszewskiej, też jest nowa nawierzchnia, ale tylko do przejścia dla pieszych...

Przypomnijmy, że niedawno miasto także remontowało te ulicę i skrzyżowanie z ul. Magnuszewską. Ale nie cały odcinek jest nowy.

- To jest całkowicie niezrozumiałe i absurdalne - mówi czytelnik. - "Miejski" asfalt kończy się mniej więcej na wysokości ul. Glinki 60. Ten położony przez Lidla - na wysokości przejścia dla pieszych przy ul. Dąbrowa. Między oboma nowymi odcinkami został fragment starego asfaltu, mniej więcej o długości 30 metrów. Nie ma tam na razie jakiejś specjalnej tragedii, ale z czasem ten stary asfalt zacznie się kruszyć, po zimie będą powstawać dziury. I to przez czyjeś zaniedbanie. Pytanie jest proste, co stało na przeszkodzie, żeby te oba nowe odcinki zrobić na styk? Mamy przecież inżyniera miasta, mamy drogowców... Nie można było pomyśleć i zwyczajnie skoordynować prac na tym odcinku? Nie sadzę, żeby budowa 30 metrów ulicy była takim olbrzymim kosztem, że byłoby to niewykonalne. Teraz naprawy tego fragmentu pewnie będą kosztować więcej...