Bydgoszcz Port Lotniczy. Czy wróci do nas Lufthansa? To tajemnica handlowa

Podczas środowej sesji bydgoskiej Rady Miasta na sali pojawił się Edward Hartwich, delegat rady nadzorczej Portu Lotniczego Bydgoszcz, który po odsunięciu Tomasza Morawieckiego zarządza lotniskiem w Bydgoszczy. Przedstawiał sytuacje spółki, w której większość udziałów ma marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

- Żeby utrzymać kontynuację działalności portu trzeba tam lokować kapitał - stwierdził Hartwich. - Znacząca część wydatków to koszt stały niezależnie od tego, czy samoloty lądują czy nie. PLB musi ponosić koszty na utrzymanie infrastruktury czy minimalnych zasobów ludzkich koniecznych do utrzymania gotowości. Przychody z działalności lotniczej absolutnie przy tej działalności nie są w stanie pokryć kosztów. Zawsze będziemy mieli do czynienia z niedoborem istnienia i funkcjonowania portu.