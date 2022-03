Bydgoszcz. Problem z hałasem na Inwalidów zniknie? Na tramwajowej estakadzie na trasie do Fordonu powstaną ekrany akustyczne

- Nigdy nie chodziło o problemy techniczne w zamontowaniu ekranów akustycznych, tylko o zupełnie inne sprawy. Pierwsza to trwałość projektu (linia tramwajowa, jak i konstrukcja powstawała z udziałem funduszy unijnych i nie zakładała budowy czy dobudowy ekranów, nie można więc było w okresie trwałości projektu nic w nim zmieniać - red.). Nie było też żadnych podstaw do tego, by te ekrany budować - wyniki pomiaru hałasu wskazywały, że normy nie są przekraczane, nie mogliśmy więc ich budować w ramach naszego budżetu. Teraz, decyzja spowodowała mieszkańców, nie ma to znaczenia - zauważa Maciej Kozakiewicz.