Bydgoszcz. Radni ruszyli z pomocą Ukrainie. Jadą na polsko-ukraińską granicę, zbierają dary, organizują pomoc medyczną

Bydgoscy radni osobiście angażują się w pomoc Ukrainie. Marcin Lewandowski z Prawa i Sprawiedliwości pojawiał się na polsko-ukraińskiej granicy we wtorek (1.03) ok. godz. 5 rano.

- Jak na tę godzinę było dość spokojnie, nie było tłumów czy korków - relacjonuje w rozmowie z nami. - Byliśmy na punkcie granicznym w Dorohusku. O transport pomocy poprosił nas obywatel Ukrainy, który mieszka w Bydgoszczy, Witalij Andriejczuk. Chodziło to to, żeby przedostać się przez granicę, a potem wrócić do Polski. On sam nie mógł tego zrobić, ponieważ ukraińska strona nie przepuściłaby go z powrotem jako mężczyznę zdolnego do walki, taki wprowadzono przepis. Można trochę powiedzieć, że pracowałem jako kurier. Zawieźliśmy konserwy, odzież, buty... Transport został odebrany po ukraińskiej stronie i dalej, zgodnie z planem, pojechał do Żytomierza.