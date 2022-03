Bydgoszczanin ma zimno w mieszkaniu. Codziennie wysyła SMS-a do zarządcy: "Kaloryfery zimne". Zarządca: "Wyjątkowo złośliwy człowiek!"

"Popsuli instalację, a ja muszę cierpieć i płacić"

Emeryt mieszka w Bydgoszczy od trzech lat. Przeprowadził się z Lęborka. Dorabia jako ochroniarz.

Opowiada: - Kupiłem kawalerkę w kamienicy przy ulicy Śląskiej na Okolu. Proszę sobie wyobrazić, że od grudnia zeszłego roku mam zimno w mieszkaniu. Dobrze, że pracuję i nie ma mnie cały czas w domu. Dogrzewam się farelką, nie musi być ciągle włączona, ale i tak mój rachunek za energię, od momentu, gdy zacząłem jej używać wzrósł do prawie 200 zł. Nigdy wcześniej tyle nie płaciłem. Wspólnota mieszkaniowa, która zarządza budynkiem, nie chce mi pomóc. Jedyne co, to kupili mi farelkę. Poszedłem również do ośrodka pomocy społecznej, ale i stamtąd odesłali z kwitkiem. Jestem starszym człowiekiem, nie mogę tak żyć!