Czas na rewitalizację Rybiego Rynku w Bydgoszczy. Zniknie parking, przybędzie rys historyczny

Rewitalizacja Rybiego Rynku w Bydgoszczy

Prace nad aktualizacją dokumentacji rozpoczęły się z początkiem marca i wykonuje je firma AMPA. Kosztują prawie 86 tysięcy złotych i zakończą się latem. Dzięki temu jeszcze w tym roku będzie można zlecić prace budowlane na Rybim Rynku. Na ich rozpoczęcie w tegorocznym budżecie miasto zabezpieczyło 3,7 mln zł. Zakres aktualizacji obejmuje m.in. odnowienie uzgodnień, aktualizacje projektu wykonawczego branży drogowej, opracowanie projektu kanalizacji teletechnicznej na potrzeby monitoringu, wydzielenie zakresów branżowych na potrzeby przeprowadzenie przyszłego postępowania przetargowego oraz dostosowanie wszystkich rozwiązań do aktualnych norm i przepisów.

Po rewitalizacji Rybiego Rynku przestrzeń przed odbudowanymi i wyremontowanymi gmachami nabierze estetycznego charakteru. To kolejny element tworzenia miasta bardziej przyjaznego dla pieszych, rowerzystów, turystów.

Zieleń i kulturalne wydarzenia zamiast samochodów

Zagospodarowany zostanie nie tylko teren bezpośrednio przylegający do teatru. Projekt obejmie przebudowę Rybiego Rynku oraz ul. Grodzkiej na odcinku od ul. Podwale do skrzyżowania z ul. Przy Zamczysku włącznie, wraz z dowiązaniem się do przebudowanego w latach ubiegłych odcinka ul. Podwale.