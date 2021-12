Dzieci przystroiły choinkę w Starym Fordonie w Bydgoszczy. Pojawił się też św. Mikołaj! [zdjęcia]

Wydarzenie jak co roku przyciągnęło wielu mieszkańców tego osiedla. Swoją obecnością zaszczycił również patron fordońskiej parafii – św. Mikołaj, którego dzieci przywitały z radością.

- Wokół dzieje się dużo dziwnych rzeczy. Zatracamy się w biegu zakupów i zapominamy o tradycjach. My chcemy ją podtrzymywać i dlatego spotykamy się i stroimy choinkę wspólnie. Jest to chwila zatrzymania i zadumy, a w tym czasie jest to bardzo ważne – mówi Iwona Durska, współorganizatorka wydarzenia.