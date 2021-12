Archiwalne zdjęcia Bydgoszczy! Tak wyglądała w dwudziestoleciu międzywojennym [zdjęcia]

Zobacz wideo: Zimowe atrakcje Bydgoszczy w sezonie 2021/2022

Po raz kolejny prezentujemy zestaw zdjęć z Bydgoszczy z lat 20. i 30. ub. wieku. To obrazki ze świata, który dawno już przeminął, przeszedł do historii. To wizerunki ludzi, których dawno już nie ma pośród nas, a którzy tak samo kochali Bydgoszcz, jak dzisiejsi mieszkańcy miasta...