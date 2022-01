Ekologicznie, smacznie i kreatywnie na pierwszym w 2022 roku Frymarku bydgoskim [Zobaczcie zdjęcia]

Jak zawsze można było zaopatrzyć się w świeże produkty, w tym pieczywo: to tradycyjne na zakwasie, jak i dostosowane do różnych potrzeb dietetycznych. Do wyboru był też m.in. suszone owoce, miody, przetwory warzywne, różne rodzaje serów, ryb, wędliny... Wśród nowych przysmaków, np. naleśniki z farszem jarmuzowo-fasolowym.