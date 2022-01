Nowe uprawnienia dla straży miejskiej! W Bydgoszczy służba zadowolona

Pod koniec ubiegłego roku na posiedzeniu zespołu do spraw administracji publicznej i bezpieczeństwa obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło propozycje zmian w prawie dotyczące strażników miejskich.

Doprowadzą zatrzymanego do komisariatu

Pierwsza i jedna z najważniejszych zmian dałaby strażnikom prawo do zatrzymania i doprowadzenia do komisariatu policji

osoby podejrzanej o każde wykroczenie po to, żeby ustalić jej tożsamość.

- W tej chwili strażnicy mogą ująć i doprowadzić do komisariatu czy posterunku tylko te osoby, co do których zachodzi podejrzenie, że stwarzają swoim zachowaniem zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia - mówi Arkadiusz Bereszyński. - W innych, mniej istotnych wykroczeniach, jeżeli nie można ustalić tożsamości zatrzymanego, wzywamy policję. Zmiana byłaby dobra o tyle, że odciążyłaby patrole policji przyjeżdżające na nasze wezwania.