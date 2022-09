Festiwal TeHoFest 2022. Tak świętowaliśmy na bydgoskim Szlaku TeH2O [zdjęcia]

Jak co roku, we wrześniu, swe święto ma Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła w Bydgoszczy. W tym roku Festiwal TeHoFest odbył się pod hasłem „Nowa energia”, gdyż swą premierę miały obiekty, które dołączyły do Szlaku TeH2O, jak m.in. Młyny Rothera, Hotel Słoneczny Młyn, Pałace w Ostromecku czy Fundacja Fotografistka, której siedziba mieści się w zrewitalizowanych pomieszczeniach po byłej rozlewni wód mineralnych i piwa w Bydgoszczy, przy ul. Pomorskiej 68a/1.