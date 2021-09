"Flisak Czakiego" oficjalnie ochrzczony na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy. Na uroczystości byli dyplomaci z Węgier [zdjęcia]

Flisak Czakiego to druga obok Bydgoszczanki łódź drewniana w zasobach firmy Bydgoszczanka, organizującej rejsy Brdą. Właścicielem jest Tomasz Błaszkiewicz. Jak mówi, "Flisak" wyposażony jest w zadaszenie, by można było nim płynąć komfortowo także w czasie jesiennych opadów. Rejsy będą trwały prawdopodobnie do końca października. Docelowo punkt początkowy ma znajdować się w Fordonie, a trasa będzie wiodła do Ostromecka. Zapisów można dokonywać na profilu firmy Bydgoszczanka na Facebooku.

W poniedziałek, 27 września, miał miejsce symboliczny chrzest łodzi Flisak Czakiego. W uroczystości wzięli udział m.in. dyplomaci węgierscy, w tym Marek Pietrzak, Konsul Honorowy Węgier.