II Marsz Równości w Bydgoszczy pod hasłem "Wybierz miłość". Zobacz zdjęcia

Organizatorzy zaprosili do udziału w marszu nie tylko środowiska LGBTQ+, ale wszystkie osoby, które czują potrzebę walki o równe traktowanie. Przed marszem apelowali, by podczas wydarzenia powstrzymać się przed agitacją polityczną i nie wykorzystywać marszu do celów politycznych. Trasę marszu, który wystartował spod pomnika Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaplanowano Wałami Jagiellońskimi, Nowym i Wełnianym Rynkiem, Poznańską przez Plac Poznański, Rondem Grunwaldzkim, Mostami Solidarności i ulicą Focha.