Jaka przyszłość czeka targowisko na placu Piastowskim w Bydgoszczy? [rozmowa]

Jak długo SBTB będzie prowadzić targowisko na placu Piastowskim?

Podpisaliśmy z miastem umowę dzierżawy targowiska na pięć lat, szczegóły są jeszcze dopinane. Zależy nam na tym, by opłata za dzierżawę nie była waloryzowana. Obecnie płacimy 22 tysiące złotych miesięcznie za dzierżawę placu. Jednak na podstawie starej umowy, utrzymujemy również publiczny szalet. Bez niego targowisko nie może działać, służy zarówno kupującym jak i sprzedającym. Miasto miało na placu swój szalet, ale zdecydowało się go zamknąć kilka lat temu. Takie miejsce nigdy nie jest dochodowe, trzeba do niego dopłacać – i my to robimy, dlatego chcielibyśmy by w wyliczeniach dzierżawy brano to również pod uwagę.