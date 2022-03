Jarmark wielkanocny w Bydgoszczy odbędzie się w Fordonie. Świąteczne zakupy zrobimy też na Frymarku i na Rękoczynach

Przedwiośnie w Fordonie - pod takim hasłem w niedzielę (20 marca) w godz. 10-19 odbędzie się jarmark wielkanocny, którego organizatorzy nie ukrywają, że to pierwsza tego typu inicjatywa w największym bydgoskim osiedlu i że... jest to jedyny jarmark wielkanocny w Bydgoszczy. Wszystko wskazuje na to, że nie jest to tylko hasło "promocyjne", zapytaliśmy w ratuszu - Miasto Bydgoszcz nie planuje w tym roku jarmarku w centrum.