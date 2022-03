Jazda z otwartymi drzwiami. Bydgoszczanie narzekają na stan autobusów Irex Transu [wideo]

– Autobusy wibrują, hałasują, w niektórych egzemplarzach odpadają okna(!), a jeszcze inne jeżdżą z otwartymi drzwiami. Mimo wielokrotnych skarg do ZDMiKP, nic się nie poprawia. Autobusy jeżdżą odmalowane, co widać, ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pasażerów, to jestem przerażony na samą myśl przejażdżką takim ustrojstwem – zgłosił nam czytelnik.