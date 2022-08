Koniec darmowego parkowania przy ul. Sandomierskiej. Będzie "nowy" parking na Kapuściskach; z ogrodzeniem, zabezpieczeniami

Póki co miejsca są ogrodzone, ale nikt jeszcze nie parkuje za słupkami. Prawdopodobnie zmieni się to w drugiej połowie września. Do tego czasu trzeba pogodzić się z utrudnieniami, bo choć teren nie jest duży, to właściciele, którzy dotychczas z niego korzystali, musieli znaleźć w okolicy nowe miejsca do parkowania.