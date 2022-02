Loty z Portu Lotniczego Bydgoszcz na Ukrainę odwołane. A co z busami i pociągami? Czy wciąż kursują?

Samoloty na Ukrainę na razie nie polecą

Przestrzeń powietrzna nad Ukrainą została zamknięta w czwartkowy (24 lutego) poranek. To oznacza, że żaden cywilny samolot nie może tamtędy lecieć. Przypomnijmy, że z naszego regionu na Ukrainę drogą powietrzną do tej pory można było dostać się dzięki samolotom tanich linii Ryanair, które latały z Bydgoszczy na lotnisko Kijów Boryspol. W czwartkowy poranek przewoźnik poinformował, że "wszystkie loty na Ukrainę oraz z Ukrainy zostały zawieszone na co najmniej 14 kolejnych dni". W siatce rezerwacyjnej Ryanaira nie można już kupić lotów z Bydgoszczy do Kijowa ani w przeciwną stronę. Informacje te potwierdza rzecznik bydgoskiego Portu Lotniczego Mateusz Dul.