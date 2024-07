Mamy wasze zdjęcia z biegu Kamienna 5. Tak bawiliście się na trasie w Bydgoszczy

Kamienna 5 w Bydgoszczy - nie tylko dla profesjonalistów

Kamienna 5 to wydarzenie, które pokazuje, że bieganie to dyscyplina dla każdego, bez względu na wiek czy doświadczenie. Start na ulicy Artyleryjskiej i meta pod wiaduktem tramwajowym Bydgoszcz Wschód stały się punktem, do którego zmierzali wszyscy uczestnicy. Wśród nich znaleźli się zarówno doświadczeni biegacze, jak i amatorzy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z bieganiem. To pokazuje, że sport ten jest dostępny dla każdego i może dostarczać mnóstwo radości.