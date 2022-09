Mieszkańcy ul. Bocheńskiego w Bydgoszczy od piętnastu lat walczą o utwardzenie drogi. Bezskutecznie Marta Mikołajska

Tomasz Czachorowski

Z prośbą o interwencję zwrócili się do nas mieszkańcy ul. Bocheńskiego, którzy w 2007 roku kupili od miasta ziemię. Jak opowiadają, w dniu przetargu zatwierdzony był projekt utwardzania wszystkich okolicznych ulic. Niestety, do dziś nie został on zrealizowany.