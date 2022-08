Mniej handlu na Bartodziejach? Czy targowisko ma być zlikwidowane? - komentuje Jarosław Reszka Jarosław Reszka

Na targowisku na Bartodziejach na brak klientów nie narzekają Dariusz Bloch, archiwum

Na Bartodziejach poszła fama, że tamtejsze targowisko z końcem roku albo zniknie, albo znacznie się skurczy. Jest to teren w mniejszej części należący do miasta, w większej do prywatnego właściciela. I to ponoć ten prywatny właściciel miał ulec pokusom dewelopera i sprzedać teren pod nowe bloki.