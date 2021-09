Na budowach dróg wojewódzkich brak jest ludzi i materiałów. COVID-19 też robi swoje

Mirosław Graczyk, dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego powiedział, że dziś realizowanych jest ok. 67 zadań drogowych z budżetu województwa plus kilkadziesiąt przygotowujemy samodzielnie lub w porozumieniu z lokalnymi samorządami. Są w tym także chodniki i cięgi pieszo-rowerowe. To znacząco więcej zadań niż w latach poprzednich. Dodatkowe 200 mln zł będzie do wzięcia z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych. Realizowane są także zadania drogowe z zakresu obronności kraju. W tym roku do użytku ma być oddane w sumie 85 km dróg, plus - minus 5 kilometrów.