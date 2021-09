Na pętlę Błonie nie pojadą na razie żadne nowe połączenia autobusowe. Dlaczego?

- Kilka lat temu oddano do użytku stację PKP Bydgoszcz Błonie wraz z pętlą autobusową i przedłużono kursowanie linii numer 53 do pętli - zauważa radny Jarosław Wenderlich w swojej interpelacji do prezydenta miasta, pytając jednocześnie czy kolejne linie autobusowe będą kończyły bieg na pętli Błonie i czy parking, który przy niej istnieje będzie rozbudowany? - miałoby to ułatwić korzystanie z komunikacji miejskiej wszystkim tym, którzy przyjeżdżają do Bydgoszczy z terenów gminy Białe Błota.