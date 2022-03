Nie będzie rozbiórki kamienicy przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy, budynek da się uratować [zdjęcia]

- Wspólnota z Grodzkiej 4 posiada już wstępny projekt odbudowy ściany wraz z częściową dokumentacją. Zebrane zostały także wstępne oferty kredytowe - informuje Magdalena Marszałek.

Budynek, który uległ katastrofie budowlanej był ubezpieczony na wysoką kwotę, jednak - jak informuje ADM - ubezpieczyciel jak dotąd nie wypłacił środków z odszkodowania.

- To świetna wiadomość, bardzo zależało nam na tym, by kamienicy nie burzyć. Zachęcaliśmy projektantów do spojrzenia na to pod kątem tego, co można zrobić, żeby kamienicę zachować. Wymagało to odwagi, bo zawsze łatwiej coś zburzyć i potem odbudować, niż remontować po takiej katastrofie budowlanej. Ale się udało i bardzo dobrze - nie kryje zadowolenia Sławomir Marcysiak, miejski konserwator zabytków, który projekt renowacji kamienicy już zatwierdził.