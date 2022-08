Parkingi Park & Ride w Bydgoszczy już gotowe. Kiedy będzie można parkować? Ile to kosztuje?

Jak działa system Park&Ride w Bydgoszczy?

Sposób funkcjonowania bydgoskiego systemu P+R określa przyjęta już uchwała Rady Miasta. Zakłada ona, że osoby korzystające z parkingów w systemie P+R będą mogły podróżować komunikacją publiczną za darmo na podstawie biletu parkingowego. Końcowa opłata za parkowanie uzależniona będzie od liczby pasażerów jak i czasu postoju. Maksymalna opłata za dzienne parkowanie pojazdu wyniesie od 12 zł (w przypadku 1 lub 2 pasażerów) do 25,5 zł (w przypadku 5 pasażerów). Wyjątek stanowi parking na ulicy Grudziądzkiej, gdzie obowiązywać będą wyższe stawki (od 36,5 do 38,0 zł za cały dzień w zależności od liczby pasażerów). Bilet parkingowy wydawany będzie przy wjeździe na parking. Przy wyjeździe z parkingu konieczne będzie rozliczenie postoju, by szlaban podniósł się do góry.