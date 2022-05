Pchli targ pod Bydgoszczą zmienia adres! Pierwsza giełda w nowym miejscu, bliżej miasta!

- Nasze gospodarstwo w Tarkowie trafiło do nowych rąk, my przeprowadziliśmy się bliżej Bydgoszczy, dokładniej do Przyłęk (koło Brzozy) - poinformowali organizatorzy niezwykle popularnego w mieście i okolicach pchlego targu. - Po 17 latach będziemy próbować sił w nowym miejscu, na naszej łące (prawie 2ha) na granicy Przyłęk i Olimpina.