Próbne matury w bydgoskich liceach i technikach. Uczniowie szlifują wiedzę przed majowymi egzaminami

- Ten przedmiot zwykle na egzaminie dojrzałości wypada u nas najsłabiej, dlatego warto podejmować takie próby, by uczniowie wiedzieli z czym sobie radzą, a co jeszcze muszą powtórzyć - mówi Justyna Ormanowska, dyrektor gastronomika. - W czasie nauki zdalnej chętni mieli też możliwość skorzystania z konsultacji z tego przedmiotu w szkole. I były osoby, które zgłosiły takie zapotrzebowanie.

Plany w gastronomiku pokrzyżował koronawirus

- Do 10 lutego uczniowie musieli podać, jakie rozszerzenia będą zdawali na właściwej maturze w maju. Chcieliśmy dać im szansę, by dokonali odpowiedniego wyboru - mówi Katarzyna Kijewska-Południak, dyrektor "Czwórki". - Obowiązkowo muszą przystąpić do jednego z przedmiotów na poziomie rozszerzonym, maksymalnie do 5. Planujemy też w najbliższym czasie próbne egzaminy z przedmiotów na poziomie podstawowym, czyli języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, który większość zdaje na maturze.