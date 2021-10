Przegląd tygodnia w Bydgoszczy, najważniejsze wydarzenia od 26.09 do 2.10.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Tak prezentowała się Bydgoszcz przed nadejściem 1939 roku. Wiele miejsc i budynków nie przetrwało próby czasu i możemy je tylko oglądać na zdjęciach. Zobaczcie zdjęcia dawnej Bydgoszczy... By wydobyć z fotografii niepowtarzalny klimat, poddaliśmy je cyfrowemu retuszowi oraz pokolorowaliśmy przy pomocy specjalistycznego programu do koloryzacji zdjęć.

