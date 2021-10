Bydgoszcz. Deweloperzy ostrzą sobie zęby na działkę w Fordonie przy ul. gen. Augusta Fieldorfa "Nila”. Mieszkańcy nie chcą tam nowych bloków

Stop wycince drzew przy Generała Augusta Fieldorfa "Nila”

- Na zakup mieszkania w tej okolicy wzięłam duży kredyt. Zanim zdecydowałam się na kupno, dokładnie sprawdziłam wszystko pod kątem potencjalnych przyszłych zagrożeń - mówi pani Sylwia, która reprezentuje grupę protestujących mieszkańców. - W Urzędzie Miasta Bydgoszczy analizowałam mapy. Urzędnicy zapewniali, że zielony plac to teren oświatowy, przeznaczony pod rozbudowę pobliskiej szkoły i nie grozi wybudowanie tam bloków. Uprzedzano mnie, że można się spodziewać co najwyżej boiska. Liczyłam się więc z tym, że powstanie orlik, plac zabaw czy przedszkole. Blok z parkingiem to jednak zupełnie co innego - przekonuje pani Sylwia. Dodaje, że gdy usłyszała o planie stawiania bloku, poczuła się oszukana przez miasto.