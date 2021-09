Niebezpieczne skrzyżowanie na bydgoskim Szwederowie zostanie przebudowane na rondo

Nowe rondo na Szwederowie w Bydgoszczy

Na skrzyżowaniu jest bardzo duże natężenie ruchu. Utrudniało to - szczególnie w godzinach szczytu - wyjazd z podporządkowanej ul. Bielickiej w ul. Inowrocławską. Przejścia dla pieszych na szerokich jezdniach pozbawione azyli utrudniały poruszanie się pieszym oraz pogarszały płynność ruchu. Na skrzyżowaniu dochodziło często do kolizji. Problem ten ma rozwiązać zlecona właśnie przebudowa.

Inwestycję do realizacji wybrali mieszkańcy w trakcie głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. Pomysł wsparło blisko 200 bydgoszczan. Na jego realizację w budżecie miasta zabezpieczono ponad 350 tysięcy złotych.