Pucybut z Bydgoszczy: Młody licealista łączy pasję do historii z pracą

Konstanty, uczęszczający do II Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, mieszka na obrzeżach miasta. Jego obecność na Starym Mieście jest efektem nie tylko chęci zarobku, ale również zamiłowania do historii i kultury przełomu XIX i XX wieku. Uczniowi nie jest łatwo łączyć pracę z nauką, jednak elastyczność tego zajęcia pozwala mu pojawiać się na ulicach miasta głównie w weekendy, a czasami po lekcjach w tygodniu. Pogoda jest jednym z czynników, które musi brać pod uwagę, planując swoją obecność na Starym Mieście.

Pasja przerodziła się w zawód

"Interesuję się historią i kulturą przełomu XIX i XX wieku. Od małego lubiłem stare przedmioty. Lubiłem słuchać historii, które opowiadali dziadkowie. Później wręcz nałogowo czytałem książki z epoki. Bardzo lubię np. serię o Sherlocku Holmesie. Czytam klasyki, głównie zagraniczne. Jakoś to ze mną zostało do dziś" – opowiada Konstanty.

Jego zainteresowanie nie ogranicza się tylko do czytania książek. Młody pucybut również kolekcjonuje zabytkowe przedmioty i ubrania, które sam restauruje. W wolnych chwilach można go spotkać w bydgoskich antykwariatach, gdzie poszukuje ciekawych nabytków do swojej kolekcji.