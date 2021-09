Ratownicy medyczni z Bydgoszczy wciąż negocjują w sprawie podwyżek

Dogadali się, ale nie do końca

Sytuacja wcale nie jest jednak tak jasna, jakby mogło się wydawać. Piotr Dymon, przedstawiciel Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych przyznał, że to porozumienie w pełni go nie satysfakcjonuje. - To jest kompromis wypracowany w ciągu ostatnich 4,5 roku. Na chwilę obecną rozmowy obejmowały tylko ratowników zatrudnionych w zespole ratownictwa medycznego, bo takie było zamierzenie – stwierdził.