Rozpoczęła się rozbiórka kładki na Wyżynach w Bydgoszczy - jedni się cieszą, inni narzekają - zdjęcia, wideo

Ruszyła rozbiórka kładki na Wyżynach w Bydgoszczy

Kładka na Wyżynach - mieszkańcy Bydgoszczy wyrazili opinie

Mieszkańcy wyrażają mieszane uczucia co do zmian - od zadowolenia z możliwości łatwiejszego przechodzenia na drugą stronę ulicy, poprzez obawy związane z bezpieczeństwem i wygodą korzystania z nowego rozwiązania, po sceptycyzm co do funkcjonalności i niezawodności ewentualnych wind.