Sami siebie ciągniemy w dół, pomiędzy szczury - śmieci pod blokami w Bydgoszczy

Parę tygodni temu mieszkańcy alarmowali na przykład o stercie bezładnie leżących śmieci pod jednym z wieżowców na osiedlu Łuczniczka na Kapuściskach. Hałda odpadów straszyła niemal pod samymi oknami w wieżowcu, co stało się inspiracją dla jednej z osób za oknem do stworzenia tak sugestywnego opisu: - Pod naszym wieżowcem stworzył się w XXI wieku chlew, wysypisko śmieci z całego osiedla. Przynoszą je mieszkańcy. Rezultat jest okropny, czuję się, jakbym mieszkał w slumsach... Czy nie można - jak na innych osiedlach - zrobić osobne śmietniki dla każdego bloku? Przeszło tydzień temu śmieci zostały podpalone, do dziś nikt tego nie potrafi posprzątać, opadają ręce. Nie wspomnę o tym, że mieszkańcy bloku mają mniej miejsca do parkowania swoich pojazdów.