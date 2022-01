Sześć sekund do setki, 300 koni pod maską. Czy nowe radiowozy trafią też do Bydgoszczy?

Mają mieć minimum 272-konne silniki, a do setki rozpędzać się nie wolniej niż w sześć sekund. Prędkość maksymalna - minimum 250 km/h. Do tego napęd na cztery koła i automatyczna skrzynia biegów. To tylko niektóre z warunków, jakie muszą spełniać pojazdy w przetargu ogłoszonym niedawno przez Komendę Główną Policji. KGP chce kupić aż sto takich radiowozów dla komend w całym kraju. Oczywiście auta mają być nieoznakowane i wyposażone w wideorejestratory, bo trafią do patrolu ruchu drogowego. KGP nie chce samochodów hybrydowych.