Takie cudowne widoki można podziwiać z dachu Młynów Rothera! Piękna Bydgoszcz, oszałamiająca Wyspa Młyńska [zdjęcia] ak

Zachęceni zaproszeniem Urzędu Miasta w Bydgoszczy, by wpaść do Młynów Rothera na Wyspę Młyńską i z samej góry obejrzeć Bydgoszcz wybraliśmy się na dach z aparatem fotograficznym. To wprawdzie tylko czwarte piętro (a wjechać można winda, albo wejść po pięknych nowych schodach), to rzeczywiście taras, albo raczej balkon na dachu Młynów Rothera oferuje wyjątkowe widoki.