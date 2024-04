Taksówki w Bydgoszczy. Tanie przewozy. Jaką firmę taksówkarską polecacie? Wasze opinie

Jaka jest cena za taxi w Bydgoszczy?

Zazwyczaj opłata startowa to 5-10 zł, koszt przejazdu 1 km waha się od 2 do 5 zł, a poza tym należy doliczyć dodatkowe opłaty związane z obszarem, na którym znajduje się trasa.

Taksówki w Bydgoszczy

Działasz w branży taksówkarskiej w Bydgoszczy? Dodaj swoją firmę do bazy, pozwól się zobaczyć innym! Kliknij > Dodaję firmę do bazy .

Jak zaoszczędzić na taxi w Bydgoszczy?

Wracanie do domu takówką wieczorem może być bolesne dla portfela. Jest kilka sposobów na to, by taniej jeździć taksówką w Bydgoszczy. Jeśli organizujesz większą imprezę, np. wesele, dogadaj się z firmą taksówkarską, która rozwiezie Twoich gości w niższej cenie.