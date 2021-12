Tłok pod polikliniką w Bydgoszczy. Dyrekcja: "Przychodzili do nas ludzie z koronawirusem"

Zobacz wideo: Zimowe atrakcje Bydgoszczy w sezonie 2021/2022

Na początku grudnia pisaliśmy o dantejskich scenach, jakich świadkami byli pacjenci chcący wejść do wojskowej polikliniki w Bydgoszczy. Oczekiwanie na zimnie, zła organizacja wejścia, konieczność spisywania się w kontenerach przed wejściem - zarzutów było sporo.

- Przyjechałem niedługo przed planowaną wizytą, gdy zobaczyłem co się dzieje pod wejściem wiedziałem już, że raczej nie zdążę. Okazało się, że nie można wejść do polikliniki tak jak wcześniej, teraz wystawiono na zewnątrz kontenery, w których trzeba wypełniać ankietę covidową. Szło to bardzo opornie, przed kontenerami powstała ogromna kolejka. Ludzie byli zirytowani, bo raz że było bardzo zimno, dwa - że mieli umówione wizyty, na które mogli się spóźnić. Nikt nie wziął pod uwagę długiego czekania przed wejściem - alarmował nasz Czytelnik.