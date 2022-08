Trzy kolejne przystanki wiedeńskie powstaną w centrum Bydgoszczy. Znamy ich lokalizacje

Docelowo na ulicy Gdańskiej ma być 13 peronów wiedeńskich

Docelowo ulica Gdańska ma zostać wyposażona w perony wiedeńskie na odcinku od placu Teatralnego do ul. Kamiennej.

Bezpieczeństwo nie ma ceny

Przypomnijmy, że o budowę przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy wnioskowali, m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy i ówczesnego Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych, które od 14 czerwca br. funkcjonuje pod nazwą Bydgoski Ruch Miejski oraz przedstawiciele Rady Seniorów. Dla osób starszych to szczególnie ważne rozwiązanie, bo wyniesienie jezdni do poziomu chodnika ułatwia im wsiadanie i wysiadanie z pojazdów. Najważniejsze jednak, że takie rozwiązanie zmusza kierowców do ograniczenia prędkości.