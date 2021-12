Uwaga zmiana! Ważność bonu turystycznego została przedłużona

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek 20 grudnia przegłosowaną pod koniec listopada nowelizację dotyczącą m.in. ustawy covidowej i ustawy o bonie turystycznym. W ramach tych zmian wydłużony został czas ważności Bonów Turystycznych. Pierwotnie miały one zachować ważność do 31 marca 2022 roku, teraz ten termin przesunięty został do 30 września 2022 roku.