W Bydgoszczy zebrano już 500 palet darów dla Ukrainy. Zbiórka wciąż trwa

Pomoc rzeczowa trafiła m.in. do miast partnerskich Bydgoszczy: Krzemieńczuka i Czerkasów. Transporty z darami trafiły także do Lwowa i szpitala na terenie objętym wojną.

Bydgoszcz: 500 palet ze wsparciem dla Ukrainy

Część z tych darów trafiła także do potrzebujących Ukraińców i Ukrainek, które organizują swoje tymczasowe życie w Bydgoszczy. W pierwszych dniach akcji pomocowej koordynowanej przez urząd miasta przekazano wyprawki dla 1500 osób. Po wsparcie rzeczowe do BCTW zwracają się zarówno mieszkańcy, którzy opiekują się cudzoziemcami, jak i osoby, które dotarły do Bydgoszczy z Ukrainy na własną rękę.