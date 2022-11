Wojciech Woźniak, bydgoski fotograf artysta na swój jubileusz wykonał „Portret miasta”. Pokaże go w Młynach Rothera

W Młynach Rothera w Bydgoszczy na jubileuszowej wystawie „Portret miasta” Wojciecha Woźniaka zostanie zaprezentowanych 520 fotografii wykonanych bydgoszczanom. Wernisaż wystawy 11 listopada o 17.00 Wojciech Woźniak

- To było to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. Chodząc nad Brdę, na Wyspę Młyńską lub bydgoskimi ulicami, prowadziłem przyjemne rozmowy z mieszkańcami. Oczywiście, zawsze przedstawiałem się, mówiłem kim jestem i wyjaśniałem, dlaczego robię ludziom te portrety - opowiada Wojciech Woźniak, zaznaczając, że dziennie starał się nie fotografować więcej niż trzy-cztery osoby. - Po to, by zapamiętać twarze i rozmowy - wyjaśnia.