Żarty, cyrkowe popisy i bałkańska muzyka w bydgoskim amfiteatrze na przeglądzie „Z Innej Bajki”

Można powiedzieć, że jesteśmy na półmetku drugiej edycji „Z Innej Bajki - Przeglądu Niezwykłych Zjawisk Teatralnych”. Do wiosennej edycji tego wydarzenia bydgoska Fundacja Kultury Pozytywka zaprosiła teatry uliczne z całego kraju, by sztuka dosłownie wyszła do mieszkańców. I tak, gościli już nas sztukmistrze z Lublina, dając ogniste i zabawne, familijne „Szafa show”. Swój spektakl dla dorosłych „Kaspar” na Starym Rynku zaprezentował też Teatr Biuro Podróży. A co jeszcze przed nami?