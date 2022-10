Zawody fizyczne, w których zarobisz dobre pieniądze. Ile obecnie płaci się za pracę fizyczną? Fachowcy są w cenie

Wybraliśmy dla was kilka specjalności, w których zarobki już teraz wyróżniają się na tle innych branż, a w przyszłości prawdopodobnie jeszcze wzrosną.

Praca na wysokości - operator dźwigu

To nie praca dla każdego, chociażby dlatego, że wiąże się z przebywaniem na dużych wysokościach. Wymaga ponadto odpowiednich uprawnień w zależności od rodzaju maszyny, którą operator będzie obsługiwał.

Blacharz w cenie

Na dobre zarobki mogą liczyć także osoby, które lubią pracować z metalem, takie jak blacharz. Do jego obowiązków należą m.in. prace w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych, wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich oraz blacharskich, szkiców wyrobów blacharskich oraz odczytywanie schematów i rysunków technicznych a także wykonywanie operacji zgrzewania, lutowania, spawania, nitowania i klejenia.

Praca w kamieniu od dekad potrzebna

Ten historyczny zawód jest cały czas na topie. Kamieniarz to osoba zajmująca się obróbką kamienia, najczęściej granitu lub marmuru. Główna działalność przedstawiciela tego zawodu to projektowanie i wytwarzanie płyt nagrobkowych, a także ławek, fontann ogrodowych, parapetów, czy schodów. Istnieją rzemieślnicy zajmujący się bardziej skomplikowanymi formami rzeźbiarskimi, a niektórzy z nich to prawdziwi artyści.