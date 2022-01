Bydgoszcz. 4-letni Wiktor walczy o życie. Potrzeba aż 1,6 mln złotych na jego leczenie w Barcelonie

Neuroblastoma IV stopnia z przerzutami do kości i szpiku kostnego. Taką diagnozę rodzice 4-letniego bydgoszczanina usłyszeli w lipcu 2021 roku. Guz pierwotny znajduje się w lewym nadnerczu, jednak zdążył już dać przerzuty do kości - kregosłupa, miednicy i kości udowej. Chłopiec został zakwalifikowany do grupy wysokiego ryzyka i podjął leczenie. Protokół leczenia przewiduje łącznie 8 cyklów chemioterapii. We wtorek, 23 listopada, rozpoczęło się podawanie dodatkowych chemii. Niestety, silne leki osłabiają organizm 4-latka.