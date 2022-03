Bydgoszcz chce wykorzystywać potencjał deszczówki. Czy to opłacalny biznes?

Za deszczówkę do podlewania nie płacimy

- Ten katalog rozwiązań to w wielu przypadkach "poziom beczki", może ciut wyżej. Ale gdyby go nie było, to teraz tej beczki nie byłoby nigdzie. A beczki są. Kiedyś chcieliśmy marketom budowlanym zaproponować współpracę, by w jednym miejscu klient mógł znaleźć wszystko do pozyskiwania deszczówki, mieć rozwiązania systemowe. Natrafiliśmy na opór sieci, bo nie widziały w tym korzyści. Dziś przed każdym marketem stoją beczki na deszczówkę, różnych rozmiarów i o różnych cenach. Widać, że świadomość mieszkańców się zmienia - uważa Marek Jankowiak, rzecznik MWiK w Bydgoszczy.