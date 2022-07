Drift&Fun. W Bydgoszczy mieliśmy wyjątkową imprezę dla tych, co lubią wysokie obroty

Pierwszy raz od dawna w Bydgoszczy spotkali się wielbiciele jazdy na wysokich obrotach. A to za sprawą SlowRiders Familia i BMW, które połączyły siły. Wydarzenie było reklamowane i zapowiadane jako "Legalny drift... I to przy samej Komendzie Policji!". Na bydgoskim Kartodromie odbył się piknik przy dźwiękach palonej gumy. Były food trucki, muzyka, konkursy i wiele więcej. Też tam byliśmy. Zapraszamy do naszej galerii z imprezy ►►►

Tomasz Czachorowski