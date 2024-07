6 trafionych liczb w Szybkie 600 w Bydgoszczy

Główna wygrana w grze Lotto o Szybkie 600 padła 27 czerwca 2024 roku w Bydgoszczy. Gracz w kolekturze przy Marii Konopnickiej 28 skreślił dokładnie wszystkie 6 liczb. To wygrana pierwszego stopnia (stawka x5). Szczęśliwiec dostanie 3 000 złotych co tydzień przez rok czyli w sumie zainkasuje 156 000 złotych .

Szybkie 600 - gra Lotto - jak grać?

Poproś sprzedawcę o Szybkie 600, zagraj na gry.lotto.pl lub w aplikacji mobilnej LOTTO. Co 4 minuty możesz wygrać 600 zł wypłacanych co tydzień przez rok. Zakład z pojedynczą stawką kosztuje tylko 2 zł. Losowania (w sumie aż 2600) o Szybkie 600 odbywają się codziennie, co 4 minuty w godzinach od 6:36 do 23:52. Wizualizacje losowań prezentowane są na monitorach w punktach Lotto.