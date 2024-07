Najgorzej w dużych miastach

Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji odpowiedzialny m.in. za policję, przypomniał, że wynagrodzenia policjantów zostały zwiększone o 20 proc., wyrównano też pierwsze uposażenie policjanta i żołnierza. Wskazał też, że dobiegają końca prace nad ustawą, która ułatwi byłym funkcjonariuszom powrót do służby. - Jednocześnie zwiększamy także liczbę klas mundurowych w szkołach podstawowych. Ich absolwenci będą preferowani przy naborze, a wymagane testy z wiedzy i sprawności będą mogli przejść już w trakcie zajęć w szkole – powiedział Mroczek. Dodatkowo ma być rozbudowana infrastruktura do szkolenia nowych policjantów.

W 2024 r. ze służby odejdzie ok. 5 tys. policjantów, natomiast, według planów, przyjętych zostanie 7 tys., co oznaczałoby roczny wzrost o ok. 2 tys. policjantów.