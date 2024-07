Lipiec 2024 w Bydgoszczy: Przegląd najważniejszych wydarzeń czerwca 2024

Bydgoszcz, miasto położone nad Brdą, Wisłą i Kanałem Bydgoskim, skrywa miejsca, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się zwyczajne, a jednak dla przyjezdnych stają się one niezapomnianymi atrakcjami. Zaskakujące odkrycia turystów w Bydgoszczy pokazują, że piękno rzeczywiście leży w oku patrzącego.

Dawniej te miejsca przyciągały tłumy. Teraz zostały po nich tylko fotografie i wspomnienia. Gdzie mieszkańcy Bydgoszczy spędzali kiedyś czas? Targowiska, kluby, kawiarnie, księgarnie - to właśnie tam życie miasta pulsowało najmocniej. Zobaczcie, jakie zmiany zaszły na przestrzeni lat.

W czerwcu Agencja Mienia Wojskowego zaprasza do zapoznania się z ofertą sprzedaży mieszkań i działek, a także wynajmu lokali pod działalność usługową w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i innych lokalizacjach w Kujawsko-Pomorskiem. Oferty dotyczą zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców szukających atrakcyjnych lokalizacji pod kantyny czy automaty spożywcze.

Do czwartku droga krajowa nr 10 w Zielonczynie może pozostać zamknięta. Decyzja ta jest wynikiem tragicznego zdarzenia, do którego doszło w środę przed południem. Cysterna przewożąca metan zderzyła się czołowo z ciężarówką, co skutkowało śmiercią jednego z kierowców i hospitalizacją drugiego.